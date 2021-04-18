Глава МИД подчеркнул, что в Украине хорошо знакомы со злонамеренными методами России.

Киев поддерживает решение Чехии по высылке 18 российских дипломатов в ответ на подтвержденную причастность РФ к взрывам на складах вооружений в 2014 году.

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Такое заявление в Twitter обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина поддерживает действия Чешской Республики в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ. Такие преступления не должны оставаться без наказания", - написал он.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров