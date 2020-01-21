В Иране предложили $3 миллиона за убийство Трампа

Депутат иранского парламента от имени народа провинции Керман, в которой родился убитый американскими военными генерал Касем Сулеймани, предложил три миллиона долларов за убийство Дональда Трампа.

Депутат парламента Ирана Ахмад Хамза предложил вознаграждение в три миллиона долларов за убийство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Дерзкое предложение прозвучало во время заседания иранского парламента во вторник, 21 января, пишет DW.

"Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", - заявил Хамза. Других деталей относительно того, кто именно принял решение предложить такое вознаграждение, иранский законодатель не сообщил.

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Напомним, что город Керман - столица одноименной иранской провинции - был родным городом иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января ракетным ударом американских военных вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа. Сулеймани был командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), признанного в США террористической организацией. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. Одновременно госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.