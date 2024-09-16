По словам лидера Ирана, его страна стремится к миру, а не к войне.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиян в очередной раз заявил об открытости к возобновлению ядерных переговоров со странами Запада и отрицает, что его страна поставляла России баллистические ракеты, передает Financial Times.

В частности, на своей первой пресс-конференции с местными и иностранными СМИ он упомянул о прочных связях с Кремлем и добавил, что в то время, когда исламская республика борется с западными санкциями, РФ предоставила стране существенную поддержку.

"Некоторые [военные] обмены могли состояться в прошлом, и для этого не было никаких препятствий. Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что этого [отправки баллистических ракет в Россию] не происходило с тех пор, как мы вступили в должность", - ответил Пезешкиян журналистам в Тегеране в понедельник. Видео дня

В то же время президент Ирана подчеркнул, что его правительство стремится к миру, а не войне в мире, поэтому готов рассмотреть возможность возобновления переговоров по ядерным программам страны, к примеру, соглашения, которое было подписано Ираном с мировыми странами в 2015 году.

В FT напомнили, что в 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и наложил на Иран жесткие санкции. В ответ на это Тегеран в течение трех лет обогащает уран до 60% чистоты, которая близка к оружейной.

"Мы стремимся к возвращению к рамкам ядерной сделки [2015 года]. Если они остановятся, мы тоже остановимся. Если они будут преданы соглашению, то и мы будем. Мы не стремимся к ядерному оружию. Но мы не поддадимся давлению", - предупредил Пезешкиян.

Политик подчеркнул, что "мы не хотим быть под санкциями и не хотим ни с кем воевать" и призвал США "уважать права нашего народа и не плести заговоры".

По его словам, Исламская республика будет "предана своим соглашениям с США и Европой".

В свою очередь западные дипломаты заявили, что готовы дать шанс переговорам, однако они считают, что Иран сотрудничает с Россией в военном плане, поддерживая войну против Украины, поэтому это значительно снижает возможность достижения новой ядерной сделки, пишет FT.

В издании добавили, что Пезешкиян использует дипломатию, чтобы попытаться восстановить имидж Ирана как дома, так и за рубежом. В частности, в этом месяце президент Ирана посетит Нью-Йорк, чтобы выступить со своей первой речью на Генеральной Ассамблее ООН.

В Financial Times считают, что Пезешкиян будет критиковать Израиль за войну в Газе, однако также будет говорить о возможности возобновления переговоров со странами Запада.

Поставки иранских ракет в Россию - что известно

Ранее издание The Telegraph написало, что Россия могла поделиться ядерными тайнами с Ираном в обмен на ракеты для использования в войне против Украины. Журналисты рассказали, что на саммите в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер и президент США Джо Байден обсудили угрозу от усиления военного сотрудничества со стороны двух крупнейших противников западных стран.

В то же время министры иностранных дел стран G-7 призвали Иран не поставлять России ракеты и дроны для войны против Украины. В соответствующем заявлении подчеркнули, что G-7 всеми силами пытается привлечь Иран к ответу за поддержку войны и уже отреагировали "значительными новыми мерами".

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