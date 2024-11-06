В Иране заявили, что такое достижение для страны является лишь началом.

Иран присоединился к космической гонке вместе с США, Китаем и Россией, запустив первые частные спутники в космос. Таким образом страна вступила в мир космических исследований, пишет Newsweek, ссылаясь на Tehran Times.

В частности спутники частной разработки Kowsar и Hodhod вывела на орбиту российская ракета "Союз", которая также несла два своих спутника "Ионосфера-М" и другие.

В издании отметили, что запуск спутников российской ракетой демонстрирует укрепление отношений между двумя странами.

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"Для нас это только начало, дальше мы будем двигаться только вперед", - заявил генеральный директор компании, которая занимается созданием спутников Фагих Имани и добавил, что процесс разработки занял 15 лет.

В Newsweek подчеркнули, что спутник Kowsar предназначен для использования в сельском хозяйстве, управления природными ресурсами, мониторинга окружающей среды и реагирования на стихийные бедствия.

В то же время спутник Hodhod, несмотря на то, что меньше по размерам, используется для связи, которая направлена на поддержку сельского хозяйства, а также транспорта, логистики и мониторинга окружающей среды.

"Хотя Иран не впервые запускает спутники в космос, это первый случай, когда страна делает это через частный сектор. В 2022 году российская ракета также запустила иранский спутник "Хаям", а в феврале отправила в космос еще один иранский спутник - Pars-1. В начале этого года страна также запустила исследовательский спутник Madha, использовав для этого собственную ракету-носитель под названием Simorgh", - напомнили в издании.

Исследование космоса - последние новости

Как писал УНИАН, SpaceX запустила в космос первый в мире деревянный спутник, который создали японские исследователи. Ученые решили создать сертифицированный NASA деревянный спутник, чтобы доказать, что древесина является материалом космического класса.

В то же время глава Космических сил США генерал Брэдли Чанс Зальцман заявил, что развитие военного потенциала Китая и России в космосе является угрожающим. По его словам, Китай выводит свой военный потенциал в космос огромными темпами, в результате чего повышается риск ведения войны на орбите.

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