За несколько дней до нападения на Израиль боевики получили деньги через российскую криптобиржу.

Финансирование группировки ХАМАС от внешних источников частично шло через московскую криптобиржу Garantex. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитические данные компании Elliptic.

По данным аналитиков, незадолго до нападения на Израиль на цифровые кошельки, принадлежащие группировке Исламский джихад, союзной ХАМАС, было перечислено $93 млн. Часть этих средств поступила через российскую биржу Garantex.

Инсайдеры, знакомые с ситуацией, утверждают, что Garantex стала основным каналом проведения операций с криптовалютами в российской юрисдикции. В частности через нее богачи выводят деньги из России, через нее же свои доходы отмывают российские киберпреступники.

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В прошлом году Garantex попала под американские санкции из-за ее роли в обходе западных финансовых санкций. Однако на деятельности биржи это существенно не сказалось.

Несмотря на то, что формально Garantex зарегистрирована в Эстонии, ее IT-инфраструктура находится именно в России. За рубежом она имеет партнерские отношения с резидентными компаниями в популярных среди россиян ОАЭ и Таиланде.

The Wall Street Journal отмечает, что в феврале 2021 года соучредитель Garantex Станислав Другалев загадочно погиб в Дубае. После этого его преемника "пригласили" на встречу с ФСБ, где предложили поделиться информацией о клиентах биржи.

Нападение ХАМАС на Израиль - позиция России

Как писал УНИАН, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил о недопустимости проведения наземной операции в Газе. Человек, отдавший приказ об уничтожении Мариуполя, Бахмута и в целом всей Украины, публично переживает из-за возможных жертв после вхождения армии Израиля в Газу.

На следующий день боевики группировки ХАМАС, которые жестоко казнили гражданских жителей Израиля, поблагодарили Путина за его позицию в отношении "продолжающейся сионистской агрессии".

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