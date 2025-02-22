Союзники считают команду Трампа ненадежной и коррумпированной.

Союзники США, регулярно обменивающиеся с ними разведывательными данными, ищут способы защитить сверхсекретную информацию от утечек со стороны администрации Дональда Трампа, пишет Politico.

Так, страны-союзники США обеспокоены тем, что история раскрытия секретной информации Трампом продолжится и во время его второго срока. Эта тревога усиливается по мере назначения противоречивых кандидатур Трампа для надзора за разведывательными операциями, а также на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже неправильно обрабатываются.

"Однако сотрудничество в области сбора и обмена разведывательной информацией имеет глубокие корни, и разорвать его будет нелегко. Вашингтон часто отдает больше, чем получает, а американские и европейские разведывательные службы часто проводят совместные сборы и операции" - отмечает Politico.

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Так, некоторые союзники стали более закрытыми уже во время первого срока Трампа - после того, как он опубликовал в Твиттере сверхсекретное изображение иранской ракетной площадки и поделился с российским министром иностранных дел крайне секретными данными израильской разведки. Бывший высокопоставленный сотрудник британской службы внешней разведки MI6 заявил, что, когда дело касалось особо секретных проектов, служба тщательно выбирала, что именно разглашать при первой администрации Трампа.

Представитель ЦРУ Лиз Лайонс заявила, что утверждения о том, что при Трампе иностранные партнеры могут отказаться от обмена разведданными, "не заслуживают доверия", добавив, что агентство "невероятно серьезно" относится к своим международным разведывательным партнерствам.

Однако, пишет Politico, опасения союзников уже далеко не гипотетические. За месяц второго срока администрация Трампа уже столкнулась с обвинениями в неправильном обращении с секретной информацией. Сообщается, что ЦРУ отправило в Управление по работе с персоналом несекретное электронное письмо с перечнем имен и инициалов фамилий недавно принятых на работу аналитиков и оперативников, многие из которых были наняты для работы по Китаю - потенциально подвергая их опасности подслушивания со стороны иностранных противников.

В то же время дисбаланс в обмене информацией между США и их партнерами означает, что они могут потерять больше, если перейдут дорогу Трампу, говорит Келли Макфарланд, бывший аналитик Бюро разведки и исследований Государственного департамента.

"Если они что-то утаят, то будут опасаться возмездия со стороны США", - сказал Макфарланд.

Однако перебои в обмене информацией могут возникнуть в результате реструктуризации штата федерального правительства, которая также ударила по разведывательным службам.

Обмен разведывательной информацией между странами-партнерами часто происходит на всех уровнях, и отдельным начальникам станций и руководителям отделов и секций предоставляется значительная свобода действий в отношении того, чем делиться с американскими коллегами. При работе с такой конфиденциальной информацией доверие имеет значение, пишет Politico.

При этом Соединенные Штаты исторически были крупнейшим поставщиком разведывательной информации для соююзников. Американская разведка сыграла решающую роль в оповещении союзников в Европе о планах Кремля по вторжению в Украину за несколько месяцев до того, как российские танки пересекли границы страны.

"Речь идет не только о том, чтобы делиться, но и о том, чтобы получать. Глаза и уши США очень важны для Украины", - сказал один из немецких чиновников.

Назначения Трампа

Напомним, ранее Сенат США утвердил Кэша Пателя на постр Федерального бюро разведки. При это, по данным СМИ, Патель в прошлом получал деньги от кинокомпании пропутинского режиссера, известного теориями заговора "глубинного государства" и антизападными взглядами.

Также Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна. Он стал первым с 2007 года руководителем Объединенного комитета, который не отработал полный срок.

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