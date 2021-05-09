Власти Южной Каролины в США поддержали добавление расстрела к методам казни из-за дефицита смертельных инъекций.
В случае если смертельная инъекция не будет доступна, приговоренному к казни в штате придется выбирать между расстрелом или смертью от электрического тока, сообщает ABC.
Читайте такжеЧисло казней в мире достигло десятилетнего минимума - Amnesty InternationalВ Южной Каролине заключенные имеют право выбирать между смертью на электрическом стуле и казнью при помощи смертельной инъекции. Обычно предпочтение отдают второму способу.
В связи с этим сейчас в штате не могут проводить смертные казни, так как запасы смертельных инъекций закончились и получить новые пока что не удалось. В частности, многие фармацевтические компании отказываются поставлять необходимые препараты, поскольку смертная казнь в США подвергается критике.
Теперь же - в случае одобрения губернатором - Южная Каролина станет четвертым штатом, разрешившим расстрел как альтернативу электричеству и смертельным инъекциям. Этот метод одобрен также в Оклахоме, Миссисипи и Юте. В Юте, в частности, последний раз камера расстрела использовалась при казни Ронни Ли Гарднера в 2010 году.
Кроме того, Южная Каролина остается одним из девяти штатов, где все еще используют электрический стул. На сегодняшний день смертной казни в штате ожидают 37 человек.
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