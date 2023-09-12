Семья Байдена и партнеры получили "через подставные компании" почти 20 миллионов долларов, утверждают республиканцы.

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти приказал комитету Палаты представителей начать официальное расследование, которое может запустить процесс импичмента президента Джо Байдена.

Как пишет The Guardian, Маккарти заявил, что его решение поручить комитету Палаты представителей начать официальное расследование по импичменту было принято нелегко. В то же время он назвал это "логическим шагом".

"Благодаря нашему расследованию мы обнаружили, что президент Байден действительно солгал американскому народу о том, что он знал об иностранных партнерах своей семьи. Очевидцы свидетельствуют, что президент общался по телефону и имел многочисленные взаимодействия, обеды, которые привели к тому, что его сын и его деловые партнеры получили миллионы долларов", – заявил спикер Палаты представителей.

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Маккарти добавил, что якобы есть подтверждение того, что семья Байдена и партнеры получили "через подставные компании" почти 20 миллионов долларов.

Импичмент Джо Байдена - это надо знать

Палата представителей, в которой большинство - за республиканцами, ранее объявила о намерении провести расследование, которое должно сконцентрироваться на предполагаемой преступной деятельности сына президента Джо Байдена Хантера. В центре внимания - зарубежные деловые операции Хантера и возможное взяточничество, коррупция или злоупотребление властью со стороны его отца с целью обогатить своего сына.

В начале сентября стало известно, что Белый дом создал оперативный штаб из двух десятков юристов, помощников законодательных органов и сотрудников по связям с общественностью с целью отреагировать на возможную инициативу республиканцев по объявлению импичмента.

Для того, чтобы Байдену были официально предъявлены обвинения, за это должно проголосовать большинство членов Палаты представителей, где у республиканцев есть незначительное преимущество, и две трети членов Сената, который контролируется демократами. Вероятность того, что импичмент получит поддержку, оценивают как низкую.

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