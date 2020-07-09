Один из ключевых свидетелей в деле импичмента Трампа увольняется из-за "запугивания и мести"

Александр Виндман подал заявление об отставке из Сухопутных войск США.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности США и один из ключевых свидетелей в деле импичмента Дональда Трампа подполковник Александр Виндман уходит в отставку.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление адвоката Виндмана Дэвида Прессмана.

"При помощи кампании издевательств, запугивания и мести президент США попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона или удовлетворением президента. Между выполнением присяги или защитой своей карьеры. Между защитой своей промоции или продвижением своих солдат. Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры", - сказал Прессман.

В своем Twitter Виндман написал, что уходит из организации, которую "любит". "Я официально подал заявление об отставке со Сухопутных войск США. Моя семья и я полны энтузиазма относительно будущего", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, в феврале советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который свидетельствовал в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.

Виндман присутствовал во время разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля и положил начало так называемому "украинскому скандалу" в США.

Во время показаний в Конгрессе 19 ноября он рассказал, что уверен, что Трамп использовал военную помощь, которую США должны были предоставить Украине, как инструмент давления. По мнению подполковника, Трамп якобы стремился подкупить Зеленского, чтобы он нашел компрометирующую информацию на сына вероятного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена - Хантера.

Также он заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

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