Трамп со своими советниками считают, что импичмент маловероятен.

Президент США Дональд Трамп не верит в то, что вице-президент Майкл Пенс и члены Конгресса будут использовать 25-ю поправку к Конституции Штатов, чтобы отстранить его от должности.

Читайте такжеВопрос импичмента Трампа могут рассмотреть уже в ближайшие дни - СМИОб этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Главред.

По данным источников, вице-президент считает, что не следует отстранять Трампа "в связи с непригодностью исполнять свои обязанности" и самому стать исполняющим обязанности главы государства.

Один из сенаторов сообщил, что никогда не видел Пенса таким злым. Очевидцы утверждают, что после штурма Капитолия тот не разговаривал с Трампом.

Источники утверждают, что реакция Пенса может усугубить ситуацию, обернув ее не на пользу действующему президенту. В то же время Трамп со своими советниками считают, что импичмент маловероятен.

Подготовка к импичменту Трампа: что известно

Группа законодателей от Демократической партии намерена вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в "подстрекательстве к мятежу" в связи со штурмом Капитолия в среду, 6 января.

Спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси 8 января дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. Срок его полномочий истекает 20 января.

Спикер Пелоси и ее команда рассматривают вариант проведения быстрого процесса импичмента. Пелоси прямолинейно предупредила, что Палата представителей отправит Трампа в отставку за «подстрекательские действия» с целью поощрения беспорядков в здании Капитолия. В то же время начало процесса импичмента не означает, что Конгресс сможет устранить Трампа от власти.

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Автор: УНИАН