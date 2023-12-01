Зеленский отмечает, что это справедливое решение, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия.

Ассамблея Международной морской организации выбрала новый состав своего совета на 2024-2025 годы без России. Об этом в своем сообщении на странице в социальный сети X сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что ассамблея Международной морской организации выбрала новый состав Совета ММО на 2024-2025 годы. Без России. Справедливое решение, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия", - подчеркнул он.

Глава государства выразил благодарность членам Международной морской организации за этот ответственный шаг. Как отмечается на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) является специализированным учреждением ООН.

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Ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь, морского.

Украина является членом ИМО в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 04.02.1994 №3938-ХІІ "О принятии Конвенции о Международной морской организации 1948 года в редакции 1982 года".

Исключение России из советов международных организаций:

Как сообщал УНИАН, ранее Россию не избрали постоянным членом Совета ООН по правам человека. Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Среди прочего, представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН.

Кроме того, Россия впервые в истории не была избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Зеленский отметил, что ОЗХО является очень авторитетной международной организацией, и террористам в ней не место. В то же время Украину, Польшу и Литву избрали на период 2024-2026 годов.

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