Зеленский выразил благодарность всем странам, которые не поддержали избрание России.

Россия впервые в истории не была выбрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем посте в сети Х (Twitter).

"ОЗХО является очень авторитетной международной организацией, и террористам в ней не место. В то же время Украину, Польшу и Литву избрали на период 2024-2026 годов. Украина активно будет способствовать укреплению ОЗХО", - отметил Зеленский.

Он выразил благодарность всем странам, которые не поддержали избрание России.

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"Менее чем за месяц Россия впервые в истории провалила три голосования в важные международные органы. Это логичный результат действий государства-террориста: его роль в международных отношениях падает, а изоляция усиливается", - подчеркивает глава государства.

В сообщении ОЗХО в Сети Х обнародовано сегодня перечень из 21-страны, по итогам голосования на 28-й Конференции стран организации, вошли в состав исполнительного совета. России в этом перечне нет.

Неизбрание РФ в международные организации

10 октября стало известно, что Россию не избрали постоянным членом Совета ООН по правам человека. Зато туда вошли Албания и Болгария, с которыми РФ боролась на место в Раде. Соответствующее решение было принято на Генеральной Ассамблее ООН.

В ноябре Зеленский сообщил, что Российскую Федерацию впервые в истории исключили из Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

10 ноября сообщалось, что представителя России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН. В то же время по итогам выборов в состав суда прошли представители Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США.

Еще весной сообщалось, что Россия проиграла выборы до трех органов ООН. Во время голосования в экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОР) Россия потерпела поражение от Румынии и не получила место в комиссии по статусу женщин. Также страна-агрессорка проиграла Эстонии и не стала членом Исполнительного совета детского агентства ООН ЮНИСЕФ. Кроме этого, Россия потерпела поражение от Армении и Чехии во время тайного голосования за членство в комиссии по предупреждению преступности и уголовного правосудия. Всего из 14 комиссий, советов и экспертных групп в ЭКОСОР, Россию избрали в две – комиссию социального развития и межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности (путем аккламации).

По убеждению посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, 54 страны-члена ЭКОСОР дали "четкий сигнал" России, что "ни одна страна не должна занимать должности в критически важных органах ООН, когда она грубо нарушает Устав ООН".

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