Миллиардер решил сделать подарок Джеффу Безосу в честь своего первенства по размеру состояния.

В понедельник, 27 сентября, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал третьим человеком, когда-либо накопившим состояние в 200 миллиардов долларов, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Как оказалось, Маск отпраздновал это первенство.

В комментарии Forbes миллиардер сообщил, что отправил Безосу подарок в честь такой новости.

"Я отправил Джеффри Б. гигантскую статую цифры "2" вместе с серебряной медалью", - рассказал Маск.

Представитель Безоса пока не прокомментировал эту информацию.

Соперничество Илона Маска и Джеффа Безоса

Ранее Маск уже дважды называл Безоса "подражателем" - сначала в апреле 2019 года, когда Amazon объявила о своих планах запускать спутники интернет-вещания, а затем в июне 2020-го, когда Amazon приобрела компанию по производству беспилотных автомобилей Zoox.

Читайте такжеИлон Маск расстался с певицей Граймс и назвал странную причину разрыва отношенийКроме того, в последнее время Илон Маск и Джефф Безос являются основными конкурентами за звание богатейшего человека в мире. В марте 2020 года состояние Маска достигало 24,6 миллиарда долларов, что почти на 90 миллиардов меньше, чем в то время было у Безоса.

В августе 2020 года Безос стал первым человеком, чье состояние выросло до 200 миллиардов долларов. Однако в январе 2021-го Маск ненадолго стал самым богатым человеком в мире - в том году пара несколько раз обменивалась этим титулом.

По состоянию на вторник, 28 сентября, богатейшим человеком в мире является Илон Маск, его состояние оценивается в 200,7 миллиарда долларов. Безос занимает второе место в списке самых богатых людей, его состояние оценивается в 192,5 миллиарда долларов. За ними следует французский бизнесмен Бернар Арно, его состояние оценивается в 174 миллиарда долларов, по данным Forbes.

Маск и Безос также возглавляют конкурирующие космические компании. Безос основал Blue Origin в 2000 году, а Маск запустил SpaceX в 2002-м. В июле Безос полетел в суборбитальное пространство на борту корабля Blue Origin, а в сентябре компания Маска приняла участие в отправке в космос первого полностью гражданского экипажа в рамках миссии Inspiration4.

Космические компании миллиардеров вовлечены и в борьбу за планы НАСА по созданию лунного посадочного модуля. В апреле Федеральное космическое агентство США заключило контракт со SpaceX на 2,9 миллиарда долларов, отклонив предложение Blue Origin.

В последующие месяцы компания Безоса пригрозила судебным разбирательством, после чего Маск на своей странице в Twitter даже высмеял дизайн посадочного модуля Blue Origin. В прошлом месяце Blue Origin подала иск против правительства США по поводу контракта о полете на Луну.

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Автор: Катерина Комолова