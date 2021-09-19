Первый гражданский экипаж миссии Inspiration4, выполняемой компанией Илона Маска SpaceX, вернулся на Землю.
После трех дней на орбите корабль Crew Dragon Resilience приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Прямая трансляция возвращения миссии велась на канале SpaceX в YouTube.
После приводнения космический корабль достали из воды и подняли на палубу судна, чтобы экипаж прошел медицинский осмотр, а затем на вертолете вернулся в Космический центр Кеннеди.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
Как отметили в пресс-центре Inspiration4, миссия реализовала сразу несколько новшеств, а именно:
- первый полностью гражданский полет человека в космос на орбиту,
- первая чернокожая женщина-пилот космического корабля,
- самый молодой американец в космосе,
- первый человек, который полетел в космос с протезом,
- самый дальний полет человека в космос после миссий Хаббла,
- впервые SpaceX управлял тремя кораблями Dragon в космосе,
- первый свободный полет космического корабля Dragon в рамках пилотируемой космической миссии,
- самое большое окно, когда-либо летавшее в космос,
- первое приводнение экипажа Dragon в Атлантическом океане,
- первый запуск пилотируемой космической миссии на трижды запускаемой ракете-носителе Falcon 9.
Кроме того, миссии Inspriation4 удалось собрать почти 154 миллиона долларов для Детской исследовательской больницы Святого Иуды.
Читайте такжеИсторические кадры: в SpaceX показали фото первых космических туристов на борту Crew DragonМиссия Inspiration4: что известно
Inspiration4 - это пилотируемая космическая миссия, выполняемая компанией SpaceX, которая должна была стать первым орбитальным полетом с участием только гражданских лиц на борту. Раньше космические туристы поднимались только до суборбитальной высоты или прибывали на МКС в сопровождении астронавтов.
В составе нет ни одного профессионального астронавта. В миссию вошли помощница врача Хейли Арсено, сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педогог Шан Проктор. Возглавляет команду основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман.
Согласно задумке, четыре члена миссии олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежда, щедрость и процветание. Они провели три дня на орбите на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащенного для этого уникальным куполом вместо стыковочного люка.
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