После трех дней на орбите корабль Crew Dragon Resilience приводнился в Атлантическом океане.

Первый гражданский экипаж миссии Inspiration4, выполняемой компанией Илона Маска SpaceX, вернулся на Землю.

После трех дней на орбите корабль Crew Dragon Resilience приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Прямая трансляция возвращения миссии велась на канале SpaceX в YouTube.

После приводнения космический корабль достали из воды и подняли на палубу судна, чтобы экипаж прошел медицинский осмотр, а затем на вертолете вернулся в Космический центр Кеннеди.

Как отметили в пресс-центре Inspiration4, миссия реализовала сразу несколько новшеств, а именно:

первый полностью гражданский полет человека в космос на орбиту,

первая чернокожая женщина-пилот космического корабля,

самый молодой американец в космосе,

первый человек, который полетел в космос с протезом,

самый дальний полет человека в космос после миссий Хаббла,

впервые SpaceX управлял тремя кораблями Dragon в космосе,

первый свободный полет космического корабля Dragon в рамках пилотируемой космической миссии,

самое большое окно, когда-либо летавшее в космос,

первое приводнение экипажа Dragon в Атлантическом океане,

первый запуск пилотируемой космической миссии на трижды запускаемой ракете-носителе Falcon 9.

Кроме того, миссии Inspriation4 удалось собрать почти 154 миллиона долларов для Детской исследовательской больницы Святого Иуды.

Inspiration4 - это пилотируемая космическая миссия, выполняемая компанией SpaceX, которая должна была стать первым орбитальным полетом с участием только гражданских лиц на борту. Раньше космические туристы поднимались только до суборбитальной высоты или прибывали на МКС в сопровождении астронавтов.

В составе нет ни одного профессионального астронавта. В миссию вошли помощница врача Хейли Арсено, сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педогог Шан Проктор. Возглавляет команду основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман.

Согласно задумке, четыре члена миссии олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежда, щедрость и процветание. Они провели три дня на орбите на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащенного для этого уникальным куполом вместо стыковочного люка.

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Автор: Катерина Комолова