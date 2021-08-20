Контракт на разработку системы для высадки человека на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд.

NASA приостановило работу по контракту на разработку и производство лунного посадочного модуля.

Победителем этого конкурса была выбрана компания SpaceX Илона Маска. Blue Origin Джефа Безоса, также участвовавшая в отборе, а после проигрыша подала иск против NASA.

В итоге космическое агентство США заявило, что временно прекращает работы со SpaceX до 1 ноября. "В обмен на временное прекращение работы стороны согласились ускорить график судебных разбирательств", - передает Reuters со ссылкой на заявление NASA. В организации добавили, что сотрудничают с Минюстом США и "надеются на своевременное разрешение" ситуации.

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Жалоба Blue Origin на решение NASA

Контракт на разработку системы для высадки человека на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд.

Blue Origin подавала жалобу на решение NASA, но власти США не нашли нарушений со стороны космического агентства. В судебном иске Blue Origin пожаловалась на "незаконную и неправильную оценку" NASA предложений по контракту.

По мнению истца, NASA должно было привлечь к участию в разработке несколько компаний.

В апреле NASA заключило с SpaceX контракт на постройку такого космического корабля уже в 2024 году.

Автор: Ирина Погорелая