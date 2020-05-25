Китай обвинил США в подталкивании стран к "новой холодной войны"

Такие заявления в МИД Китая сделали после того, как министерство торговли США объявило о введении санкций против 33 китайских компаний.

Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил Соединенные Штаты в разжигании новой холодной войны.

Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции, передает Голос Америки.

"Китай не имеет намерений изменить или тем более заменить США. Пришло время для Соединенных Штатов оставить свои желания изменить Китай и желание остановить 1,4-миллиардный народ в его историческом марше к модернизации", - заявил Ван И.

Министр добавил, что по его убеждению власти США "держат в заложниках китайско-американские отношения и подталкивают обе страны к грани новой холодной войны".

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Такие заявления в МИД Китая сделали после того, как министерство торговли США объявило о введении санкций против 33 китайских компаний - в частности за преследование уйгуров и других мусульманских меньшинств в автономном округе Синьцзян. А в Сенате США объявили о намерении расширить дополнительные санкции против Китая из-за попытки усилить его контроль над Гонконгом.

Дональд Трамп, чиновники Белого дома и некоторые другие американские политики неоднократно обвиняли Пекин в сокрытии подлинной информации о распространении коронавируса - что, по их мнению, привело к пандемии и сотням тысяч смертей по всему миру.

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