США добавили к санкциям еще 33 компании Китая

Некоторые из компаний назвали "соучастниками нарушения прав человека, репрессий граждан Китая, массовых задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного надзора за уйгурами".

Под экономическими санкциями США оказались еще 33 китайские компании. Вашингтон обвиняет их в связях с изготовлением оружия массового уничтожения и преследованиями этнического меньшинства – уйгуров.

Об этом сообщает Reuters.

Это стало ответом на публикацию Коммунистической партией Китая так называемого плана усиления безопасности в Гонконге.

Читайте такжеМинфин США заподозрил Дерипаску в отмывании денег Путина - Financial Times

Некоторые из компаний назвали "соучастниками нарушения прав человека, репрессий граждан Китая, массовых задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного надзора за уйгурами".

Еще свыше двух десятков компаний добавили за поддержку закупок оружия Китаем, их деятельность связана с разработкой искусственного интеллекта, в которые американские компании типа Nvidia Corp и Intel Corp активно инвестируют. Среди самых известных – NetPosa.

Санкции заключаются в ограничении продажи товаров в США, их изготовление с использованием контента или технологий Штатов.

Как сообщал УНИАН, министерство торговли США ввело запрет для американских компаний на экспорт товаров и услуг двум российским компаниям – «Авилон» и «Техномар».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram