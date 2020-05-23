США добавили к санкциям еще 33 компании Китая
Под экономическими санкциями США оказались еще 33 китайские компании. Вашингтон обвиняет их в связях с изготовлением оружия массового уничтожения и преследованиями этнического меньшинства – уйгуров.
Об этом сообщает Reuters.
Это стало ответом на публикацию Коммунистической партией Китая так называемого плана усиления безопасности в Гонконге.
Читайте такжеМинфин США заподозрил Дерипаску в отмывании денег Путина - Financial Times
Некоторые из компаний назвали "соучастниками нарушения прав человека, репрессий граждан Китая, массовых задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного надзора за уйгурами".
Еще свыше двух десятков компаний добавили за поддержку закупок оружия Китаем, их деятельность связана с разработкой искусственного интеллекта, в которые американские компании типа Nvidia Corp и Intel Corp активно инвестируют. Среди самых известных – NetPosa.
Санкции заключаются в ограничении продажи товаров в США, их изготовление с использованием контента или технологий Штатов.
Как сообщал УНИАН, министерство торговли США ввело запрет для американских компаний на экспорт товаров и услуг двум российским компаниям – «Авилон» и «Техномар».
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram