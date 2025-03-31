Хакеры взломали сайт московского метрополитена, разместив там информацию от "Укрзализныци" о технических проблемах.

Хакеры взломали сайт московского метро, разместив на главной странице обращение от "Укрзализныци". Об этом сообщили российские СМИ.

"При попытке зайти на сайт московского метро появляется сообщение Украинских железных дорог ("Укрзализныця"). Причем там говорится о сбое у самого украинского перевозчика", - сказано в сообщении.

Уточняется, что до этого департамент транспорта Москвы сообщил возможных проблемах в работе приложения "Метро Москвы" из-за "технических работ".

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Примечательно, что в официальном канале "Укрзализныци" 23 марта указывалось, что онлайн-системы были подвергнуты масштабной таргетированной кибератаке. Тогда указывалось, что восстановление всех систем продолжалось больше суток. Судя по всему, именно это сообщение появилось на сайте московского метрополитена.

Кибератака на "Укрзализныцю"

Как писал УНИАН, 23 марта "Укрзализныця" сообщила о техническом сбое в работе онлайн-сервисов. Уточнялось, что из-за масштабной кибератаки не работала продажа билетов через приложение и сайт. Также были недоступны онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

27 марта стало известно, что "Укрзализныця" возобновила продажу билетов онлайн после кибератаки на ключевые операционные системы компании. Украинцев предупредили, что вероятны возможные технические перебои в работе онлайн-сервисов в часы пиковой нагрузки.

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