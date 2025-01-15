Теперь в аккаунте можно указать дату рождения и пол.

Новая функция в приложении "Укрзализныци" позволит осуществлять шеринг билетов между аккаунтами. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

"Создавайте профиль пассажира, для которого покупаете билет, указав его ФИО и номер телефона (на который зарегистрирован аккаунт). Приобретенный билет автоматически появится в аккаунте пассажира, а обнимашки за путешествие будут начислены ему", - говорится в сообщении.

Еще одной новой функцией стала дополнительная персонализация. Теперь в аккаунте можно указывать дату рождения и пол. Это позволит "Укрзализныце" провести персонализацию поздравлений для пользователей в особые и праздничные для них дни.

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Кроме этого, в приложении вводятся функция "обнимашек" за детские билеты, а также расширенная навигация в программе лояльности "Железные друзья".

Напомним, последняя предусматривает достижения-"обнимашки", которые можно накапливать и получать за это подарки. Теперь для программы внедряют категории, призванные облегчить поиск предложений.

Традиционные подборки включают в себя категории "Детям", "Досуг" и "Здоровье". В то же время, специальные подборки состоят из категорий "Бизнес ветеранов" (предложения от защитников, которые развивают собственное дело) и "Сделано в Украине" (бренды, которые работают внутри нашей страны).

"Укрзализныця" - последние новости

Напомним, недавно в "Укрзализныце" заявили об ускорении дневного регионального поезда №824/823 сообщением Днепр - Харьков на 40 минут в обоих направлениях. Как сообщалось, на маршруте работает капитально восстановленный электропоезд ЕПЛ2Т.

А еще ранее в компании рассказали о наиболее странных находках в поездах. В частности, в прошлом году пассажиры забывали ведро с яйцами, лук для стрельбы, кота и коробку с живыми бабочками.

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