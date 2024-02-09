Представитель ГУР Минобороны Украины называет Путина "геополитическим сумасшедшим".

Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Таккеру Карлсону является спецоперацией российских спецслужб.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсова в эфире телемарафона

"Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это мера воздействия, безусловно, это информационно-психологическая специальная операция. Да, российская спецоперация, потому что целевая аудитория этого интервью - это свободный мир, западный мир. Те лживые нарративы и пропаганда должны в чем-то убедить свободный демократический мир", - подчеркнул он. При этом отметил, что ничего нового мы там не услышали.

Юсов сказал, что в Украине есть такой распространенный термин об особых людях в каком-то городе, которых называют "городскими сумасшедшими". Он назвал президента России Путина "геополитическим сумасшедшим", который рассказывает о какой-то ерунде о международном праве, истории и решает, какие нации существовать или не существовать, какие-то мемы об австрийском Генштабе - все это бред обычный".

"Использовали они эту ИПСО так себе. Но сам факт, что российские спецслужбы и Россия тратят колоссальные средства для того, чтобы попытаться оказывать влияние на западную аудиторию, говорит о том, что для них эта аудитория важна. Они понимают, что это возможность влиять на демократический мир, как бы они его ни обзывали в своих пропагандистских шоу, для них является критически важной", - сказал Юсов. При этом подчеркнул, что России эта затея не удалась, потому что оценки ведущих политиков и экспертов уже известны.

Пропагандистское интервью Путина

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин сказал американскому журналисту Таккеру Карлсону, что РФ не начинала войну, а заканчивает ее.

Российский диктатор заявил, что в 1939 году Польша "заставила" Адольфа Гитлера начать войну, потому что "поляки заигрались и заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них", потому что Польша оказалась несговорчивой и "Гитлеру ничего не оставалось как при реализации его планов начать именно с Польши".

Также Путин сказал, что отец президента Украины Владимира Зеленского был фронтовиком и воевал во Второй мировой, хотя тот родился родился в 1947 году.

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