Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Таккеру Карлсону является спецоперацией российских спецслужб.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсова в эфире телемарафона
"Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это мера воздействия, безусловно, это информационно-психологическая специальная операция. Да, российская спецоперация, потому что целевая аудитория этого интервью - это свободный мир, западный мир. Те лживые нарративы и пропаганда должны в чем-то убедить свободный демократический мир", - подчеркнул он. При этом отметил, что ничего нового мы там не услышали.
Юсов сказал, что в Украине есть такой распространенный термин об особых людях в каком-то городе, которых называют "городскими сумасшедшими". Он назвал президента России Путина "геополитическим сумасшедшим", который рассказывает о какой-то ерунде о международном праве, истории и решает, какие нации существовать или не существовать, какие-то мемы об австрийском Генштабе - все это бред обычный".
"Использовали они эту ИПСО так себе. Но сам факт, что российские спецслужбы и Россия тратят колоссальные средства для того, чтобы попытаться оказывать влияние на западную аудиторию, говорит о том, что для них эта аудитория важна. Они понимают, что это возможность влиять на демократический мир, как бы они его ни обзывали в своих пропагандистских шоу, для них является критически важной", - сказал Юсов. При этом подчеркнул, что России эта затея не удалась, потому что оценки ведущих политиков и экспертов уже известны.
Пропагандистское интервью Путина
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин сказал американскому журналисту Таккеру Карлсону, что РФ не начинала войну, а заканчивает ее.
Российский диктатор заявил, что в 1939 году Польша "заставила" Адольфа Гитлера начать войну, потому что "поляки заигрались и заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них", потому что Польша оказалась несговорчивой и "Гитлеру ничего не оставалось как при реализации его планов начать именно с Польши".
Также Путин сказал, что отец президента Украины Владимира Зеленского был фронтовиком и воевал во Второй мировой, хотя тот родился родился в 1947 году.