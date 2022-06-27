Из-за повреждения участка дороги в результате разлива реки Терек сухопутная граница между Грузией и Россией перекрыта.
Об этом сообщает местное издание "Грузия Online".
Как отмечает Департамент автомобильных дорог, в результате разлива был поврежден 80-метровый участок нейтральной зоны на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Сейчас специалисты изучают текущую ситуацию, чтобы как можно быстрее восстановить движение. На месте работает спецтехника, а восстановление дороги начнут после того, как уровень реки снизится.
Война в Украине и позиция Грузии:
3 апреля грузинские власти в очередной раз передумали по поводу антироссийских санкций, заявив, что поддерживать введенные ЕС ограничения против РФ не станут.
Этому предшествовало сообщение украинской разведки, что Тбилиси налаживает канал контрабанды с Россией через свою территорию. Тогда представители грузинской власти обвинили Украину в распространении "лжи" и неприемлемой "дезинформации".
26 июня 2022 года в порт Батуми прибыл танкер, груженный подсакционными российскими нефтепродуктами.