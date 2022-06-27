На данный момент передвигаться по дороге запрещено.

Из-за повреждения участка дороги в результате разлива реки Терек сухопутная граница между Грузией и Россией перекрыта.

Об этом сообщает местное издание "Грузия Online".

Как отмечает Департамент автомобильных дорог, в результате разлива был поврежден 80-метровый участок нейтральной зоны на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Сейчас специалисты изучают текущую ситуацию, чтобы как можно быстрее восстановить движение. На месте работает спецтехника, а восстановление дороги начнут после того, как уровень реки снизится.

Война в Украине и позиция Грузии:

3 апреля грузинские власти в очередной раз передумали по поводу антироссийских санкций, заявив, что поддерживать введенные ЕС ограничения против РФ не станут.

Этому предшествовало сообщение украинской разведки, что Тбилиси налаживает канал контрабанды с Россией через свою территорию. Тогда представители грузинской власти обвинили Украину в распространении "лжи" и неприемлемой "дезинформации".

26 июня 2022 года в порт Батуми прибыл танкер, груженный подсакционными российскими нефтепродуктами.

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