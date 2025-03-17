Встреча "Группы семи" состоится в июне в канадской провинции Альберта.

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Группы семи", сообщает The Times.

Карни рассказал, что он передал украинскому лидеру приглашение на саммит, когда разговаривал с ним недавно после вступления в должность.

"Президент Зеленский был приглашен на встречу G7 в Альберте в июне", - подтвердил представитель правительства Канады.

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Как известно, саммит "Большой семерки" (G7) состоится 15-17 июня 2025 года в канадской провинции Альберта.

Позиция нового премьер-министра Канады относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, новоизбранный премьер-министр Канады Карни в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в непоколебимой поддержке Украины. Он заявил, что Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине. При этом подчеркнул, что страна обеспечит Украине военную поддержку, необходимую для самообороны - сейчас и в будущем.

17 марта Карни, который посетил Францию, сделал совместное с президентом Эммануэлем Макроном заявление о мире в Украине. Они, в частности, заверили, что "Канада и Франция являются государствами мира" и они и "в дальнейшем будут требовать от России четких обязательств". Также премьер-министр Канады и президент Франции выразили готовность работать вместе, чтобы продолжать поддерживать Украину и безопасность в Европе.

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