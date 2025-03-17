Карни совершил свой первый визит на посту премьер-министра Канады во Францию.

Канада и Франция будут требовать от России четких обязательств по "прочному и длительному миру" в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Марка Карни, пишет BFM TV.

Отмечается, что в понедельник, 17 марта, Макрон принял Карни в Елисейском дворце. Франция стала первой страной, которую с официальным визитом посетил канадский премьер.

В совместном заявлении по Украине президент Франции напомнил, что "Канада и Франция являются государствами мира, которые и в дальнейшем будут требовать от России четких обязательств", говорится в публикации.

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"Это совместное обязательство с украинцами всегда было направлено на достижение прочного и длительного мира, то есть такого, который сопровождался надежными гарантиями, которые защитят Украину от любой новой российской агрессии и обеспечат безопасность всей Европы", - подчеркнул Макрон.

Также премьер-министр Канады и президент Франции выразили готовность работать вместе, чтобы продолжать поддерживать Украину и безопасность в Европе в то время, когда США "намерены вести мирные переговоры непосредственно с Россией".

"Мы оба поддерживаем суверенитет и безопасность, о чем свидетельствует наша непоколебимая поддержка Украины. Канада всегда будет рядом, чтобы гарантировать безопасность Европы", - заявил Карни, подчеркнув совместное с Францией желание "поддерживать максимально позитивные отношения с США".

Он подчеркнул, что Канада и Франция "должны укрепить наши дипломатические связи, чтобы вместе противостоять этому все более нестабильному и опасному миру", а также создать новые "возможности для наших предпринимателей".

Позиция Франции и Канады в отношении Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Макрон назвал четыре элемента европейских гарантий Украине. Первым элементом он считает дальнейшие поставки оружия и их адаптация к текущим потребностям. Второй элемент - это помощь в общей модернизации украинской армии. Третьей гарантией безопасности, по мнению Макрона, "является возможность развертывания на основе коалиции желающих в Украине уже на следующий день". Четвертым элементом гарантий безопасности Украины французский президент называет усиление европейской обороны.

Новоизбранный премьер-министр Канады Карни в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в непоколебимой поддержке Украины. Он заявил, что Канада поддерживает предложение о немедленном прекращении огня в Украине. При этом подчеркнул, что страна обеспечит Украине военную поддержку, необходимую для самообороны - сейчас и в будущем.

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