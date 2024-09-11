Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы. Об этом сообщает Reuters.
Блинкен и Лемми прибыли в Киев
Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы. Об этом сообщает Reuters.