По его словам, очень важно узнать, почему именно Тегеран помогает Москве.

Экс-командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил что есть несколько вещей, которые западные партнеры должны сделать, чтобы помочь Украине остановить поставки Ираном оружия для России.

В интервью Радио Свобода Годжес подчеркнул, что надо узнать, по каким причинам Тегеран помогает Москве.

"Во-первых, мы должны разоблачить, о чем именно договорились в Кремле с Тегераном. Почему иранцы дают оружие, рискуя усилить санкции в то время, когда пересматривается ядерная сделка? Зачем им это делать? И я предполагаю, что это как-то связано с тем, что Россия предлагает ядерное оружие или ядерные возможности, или делится знаниями, или чем-то подобным, чтобы помочь Ирану. Так что это надо разоблачить", - пояснил генерал.

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Также по его мнению, необходимо помочь Украине противостоять беспилотникам и баллистическим ракетам из Ирана.

"Надо немедленно дать больше возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также любые новейшие возможности для сбивания беспилотников. Мы должны искать способы прервать пути их снабжения. Как эти дроны попадают из Ирана в Россию или в Крым? Я имею в виду, что на этом пути должны быть способы остановить это. А потом, конечно, добраться и до их источника", – добавил Годжес.

По словам генерала, если Запад не может заставить Иран прекратить помогать РФ, "то, возможно, должны происходить какие-то взрывы на заводах, которые нельзя объяснить, автомобильные инциденты с людьми, которые участвуют в этом процессе в Иране".

"И, конечно, иранские техники, которые в Крыму помогают россиянам, они тоже должны стать вымирающим видом", – подытожил он.

Роль Ирана в войне в Украине

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников, хотя сама власти Ирана отрицают это.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов. Кроме того, РФ якобы должна получить оттуда баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

2 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проинформировала Иран о последствиях в случае продажи России баллистических ракет класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км

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