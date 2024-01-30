По его словам, это происходит, несмотря на многочисленные санкции Евросоюза, которые он ввел против России.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на санкции Евросоюза против России, война в Украине продолжается и интенсивность боевых действий растет.

В выступлении на Форуме инвесторов по транспортному сообщению с ЕС он сказал, что война России против Украины стала "напоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН".

"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения в мир, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут изменять границы в одностороннем порядке", – сказал Боррель.

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Он добавил, что для защиты этих ценностей ЕС ввел против России санкции, которые ослабили ее военную машину, эффект от них те такой значительный, как хотелось бы.

"Но все равно они там, а война продолжается. И, если можно так выразиться, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", – резюмировал Боррель.

Санкции ЕС против России

Евросоюз ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 года, существенно расширив их после февраля 2022 года. Последний на сегодня, 12-й пакет ограничительных мер, Европейский совет принял 18 декабря прошлого года. Санкции затрагивают различные аспекты, связанные с технологиями, промышленностью, торговлей, финансами, транспортом и предметами роскоши.

Уже скоро ЕС должен ввести новый, 13-й пакет ограничительных мер. Они коснутся большого количества физических и юридических лиц, связанных с вторжением в Украину. Пакет планируют одобрить до 24 февраля.

Кроме того, 29 января послы Европейского союза поддержали предложение использовать доходы от замороженных активов РФ в помощь для Украины.

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