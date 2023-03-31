В Молдову не пустили российского военнослужащего, участвовавшего в войне против Украины.
Как сообщают в Пограничной полиции Республики Молдова, оккупанта обнаружили в потоке пассажиров в Международном аэропорту Кишинева. Конечным пунктом его назначения был Тирасполь. Мужчина не имел права пересекать границу, поэтому его отправили самолетом обратно.
"Согласно информации, гражданин России участвовал в войне, развязанной Российской Федерацией против Украины. Во время интервью он запутался в своих заявлениях, пытаясь ввести в заблуждение передовых инспекторов пограничной полиции", - говорится в сообщении.
Ситуация в Молдове - последние новости
Как сообщал УНИАН, зимой президент РМ Майя Санду заявила, что Россия хочет устроить государственный переворот в Молдове с помощью диверсий.
В феврале пророссийская партия "Шор" собрала митинг в Кишиневе, в ходе которого люди критиковали власти.
В конце месяця правоохранители Молдовы заявили о задержании иностранцев, связанных с иностранными диверсионными центрами. Позже они задержали в Кишиневе боевика российской частной военной компании "Вагнер".
В марте сторонники партии опять собрались на митинг, они переросли в столкновения.
Позже в Молдове заявили, что смогли предотварить массовые беспорядки в стране благодаря задержанию российского куратора и конфискации денег, которые предназначались для оплаты "протестующих".