Он направлялся в Тирасполь.

В Молдову не пустили российского военнослужащего, участвовавшего в войне против Украины.

Как сообщают в Пограничной полиции Республики Молдова, оккупанта обнаружили в потоке пассажиров в Международном аэропорту Кишинева. Конечным пунктом его назначения был Тирасполь. Мужчина не имел права пересекать границу, поэтому его отправили самолетом обратно.

"Согласно информации, гражданин России участвовал в войне, развязанной Российской Федерацией против Украины. Во время интервью он запутался в своих заявлениях, пытаясь ввести в заблуждение передовых инспекторов пограничной полиции", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Молдове - последние новости

Как сообщал УНИАН, зимой президент РМ Майя Санду заявила, что Россия хочет устроить государственный переворот в Молдове с помощью диверсий.

В феврале пророссийская партия "Шор" собрала митинг в Кишиневе, в ходе которого люди критиковали власти.

В конце месяця правоохранители Молдовы заявили о задержании иностранцев, связанных с иностранными диверсионными центрами. Позже они задержали в Кишиневе боевика российской частной военной компании "Вагнер".

В марте сторонники партии опять собрались на митинг, они переросли в столкновения.

Позже в Молдове заявили, что смогли предотварить массовые беспорядки в стране благодаря задержанию российского куратора и конфискации денег, которые предназначались для оплаты "протестующих".

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