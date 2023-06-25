Валерий Кондратюк считает, что главарь ЧВК "Вагнера" долго он не протянет

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после попытки военного мятежа и переезда в Беларусь может быть уничтожен уже в ближайшее время.

"По Пригожину, учитывая мстительность и репутацию Путина уничтожать своих врагов, а само слово Путина ничего не стоит, ведь он лжец, это приговор, который будет в ближайшее время приведен в исполнение", - заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины (в 2020-2021 годах), экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны (в 2015-2016 годах) Валерий Кондратюк в эфире информационного телемарафона.

Также он привел пример того, как в 2008 году во время собрания спецслужб СНГ тогдашний руководитель ФСБ Александр Бортников уж слишком интересовался судьбой оппозиционного российского политика Бориса Березовского, который после Майдана скрывался в Украине.

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"Тогда руководство нашей страны спросило у него, зачем он им нужен, ведь он уже маргинальный политик. Тогда непосредственно получили ответ от руководителя ФСБ Бортникова: "ты представляешь себе, что каждое утро мне звонит Путин и спрашивает, когда он будет уничтожен?" - отметил Кондратюк.

Также он добавил, что Пригожин должен был погибнуть еще после начала конфликта с военным руководством РФ, однако Путин не давал такого указания, потому что ему было выгодно переводить гнев своего населения за военные неудачи на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Пригожин в этом случае выполнял роль тарана и отвлекал внимание от Путина.

Что касается гарантий Пригожину со стороны белорусского диктатора Лукашенко, то он сам полностью не контролирует своих силовиков, которые являются воспитанниками школы ФСБ.

"Он себе не может дать гарантий безопасности", - сказал Кондратюк.

Также он добавил, что Лукашенко мог рассчитывать, что "вагнеровцы" будут играть роль в отражении возможного наступления со стороны патриотических белорусских сил, которые сейчас воюют на стороне Украины.

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В течение 24 июня войска ЧВК "Вагнер" по приказу Евгения Пригожина совершили "марш справедливости" из Ростова-на-Дону в сторону Москвы, во время которого шесть российских вертолетов и один транспортный военный самолет, в результате чего погибло более десяти российских пилотов. Но от вхождения в столицу РФ его якобы отказал белорусский диктатор Александр Лукашенко, который дал тому гарантии безопасности.

Вечером того же дня Пригожин заявили, что движение колонн на Москву останавливается, а передовые отряды "вагнеровцев" вернут в "полевые лагеря", а против мятежников не будут открыты уголовные дела. Также ему якобы пообещали сменить военное руководство РФ - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сам Пригожин уехал в Беларусь, связи с ним пока нет.

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