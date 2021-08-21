На учредительный саммит "Крымской платформы" в Киев прибудет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Германия сменила своего представителя на саммите "Крымской платформы" вместо министра иностранных дел Германии Гайко Мааса на учредительный саммит в Киев прибудет министр экономики и энергетики Петер Альтмаєр.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщила посол Германии Анка Фельдхузен.

"Германию на первом саммите "Крымской платформы" будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он является близким доверенным лицом федерального канцлера Меркель и ранее занимал пост главы федеральной канцелярии", - рассказала Фельдхузен.

Как отмечают дипломатические источники "Европейской правды", причиной замены представителя Германии являются форс-мажорные обстоятельства у Мааса в связи с событиями в Афганистане. Маас, который должен был прибыть в Киев, "попал под огонь критики в связи с неудачами в процессе эвакуации немецкого контингента и граждан Афганистана", добавил источник.

В то же время, одновременная замена представительства США и Германии на министров энергетики позволит обсудить вопросы, связанные с "Северным потоком-2" на встречах на полях "Крымской платформы".

Фельдхузен отметила, что в 2019 году министр Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом".

"Тема энергетической безопасности в контексте "Северного потока-2", безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмайера на полях саммита "Крымской платформы", - добавила посол.

Как сообщал УНИАН, инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве 23 августа. Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участниками "Крымской платформы" станут 44 государства и международные организации.

Автор: Татьяна Герасименко