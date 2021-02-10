Ожидается, что с марта в Германии разрешат работать парикмахерским.

Канцлер Германии Ангела Меркель и руководители правительств федеральных земель договорились продлить локдаун в стране до 7 марта.

Основные ограничения, введенные ранее для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, остаются в силе, но есть и определенные послабления, пишет DW.

Какие планируются изменения карантина в Германии

Сохраняется ограничение по частным контактам, а также обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. От необязательных частных поездок и визитов рекомендуют воздержаться.

Школьников перевели на домашнее обучение, теперь по итогам заседания разрешено принимать решения об открытии школ регионально.

Среди запланированных послаблений - разрешение парикмахерским возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов и использования медицинских масок.

Дальнейшие послабления будут вводить после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тысяч населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу заведений розничной торговли, музеев и тому подобное.

Ситуация с коронавирсом в Германии

По состоянию на 10 февраля в Германии зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 63 тысяч человек, в которых подтвердили инфицирование.

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Автор: УНИАН