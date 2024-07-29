Россия недовольна тем, что НАТО перемещает собственное оружие без разрешения из Кремля.

Российские угрозы в адрес Вашингтона и Берлина относительно запланированного размещения оружия дальнего радиуса действия в Германии не приведут к изменению курса. Об этом пишет немецкое издание NTV со ссылкой на заявление федерального правительства.

"Мы не позволим себя напугать такими заявлениями", - сказал журналистам представитель Федерального министерства иностранных дел Германии.

Он отметил, что Россия годами вооружается и ведет захватническую войну в Европе против Украины, поэтому Германия должна на это реагировать.

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Россия пригрозила Германии и США

Как писал УНИАН, в минувшие выходные российский диктатор Владимир Путин пообещал развернуть ракеты средней и малой дальности, если США реализуют свои планы по размещению собственных ракет на территории Германии. О таком намерении на 2026 год ранее сообщили в Пентагоне.

По словам Путина, если эти планы будут реализованы, важные объекты государственного и военного управления РФ окажутся в зоне досягаемости американских ракет. В частности диктатор сослался на то, что подлетное время американских ракет будет составлять около 10 минут.

Стоит добавить, что в конце 1980-х годов СССР и США договорились о полном отказе от ракет средней и малой дальности, как наиболее опасного оружия. Однако в 2019 году это соглашение было официально расторгнуто.

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