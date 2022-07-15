Российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ракетный удар по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Винницы.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Генсек потрясен сегодняшним ракетным обстрелом Винницы, в результате которого, по сообщениям, погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе трое детей, и более 100 получили ранения", - говорится в сообщении.

В тексте нет ни слова о России, совершившей теракт в центре украинского города.

"Генеральный секретарь осуждает любые нападения на гражданское население или гражданскую инфраструктуру и вновь призывает к ответственности за такие нарушения", - пишет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июля, российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По данным на 22:00, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека, госпитализированы 66, продолжается поиск 39 человек. За медпомощью всего на это время обратились 117 человек.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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