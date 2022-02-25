24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины по приказу Путина.

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против российского президента Владимира Путина уже в пятницу.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с решением.

Российский лидер является важнейшей мишенью новых жестких американских ограничений, введенных в связи с вторжением РФ в Украину.

По словам одного из собеседников, вероятно, в список будут включены и другие российские официальные лица.

Действия США следовали за сообщениями о том, что ЕС планирует ввести санкции против Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Президент США Джо Байден заявил, что вариант санкций против Путина "обсуждается".