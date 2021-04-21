Всего COVAX рассчитывает на 2 миллиарда доз для нужд бедных стран в 2021 году.

Франция станет первым членом Евросоюза, который согласился пожертвовать излишки вакцины от коронавируса бедным странам в рамках COVAX.

Об этом пишет Reuters.

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Париж пожертвует 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca уже в этом месяце. Страна надеется, что таким образом поощрит и другие государства поступить то же, а также составит конкуренцию препаратам из России и Китая.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС направлять 5% от поставок в развивающиеся страны. В то же время его советник уточнил, что к середине июня Париж обязался отправить 500 тысяч доз.

Всего центр COVAX рассчитывает на 2 миллиарда доз для нужд бедных стран в 2021 году.

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Автор: Яна Ставская