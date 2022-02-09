Ниикко объявил об отставке с поста председателя комитета по иностранным делам.

Финский депутат, глава парламентского комитета иностранных дел Мика Ниикко опубликовал неоднозначный твит о Путине и Украине. После огласки политику пришлось оправдываться, после чего он удалил пост.

Об этом пишет Yle.

Ниикко прокомментировал визит Макрона в Россию, написав, что французский президент "или кто там еще" должен публично заявить о невступлении Украины в НАТО. В противном случае Россия не могла бы считать переговоры успешными, и это вызвало бы плачевные последствия.

Его раскритиковали коллеги по парламенту, назвав поведение Ниикко легкомысленным.

Читайте такжеВ Госдепе США оценили встречу Макрона с Путиным в Москве

В то же время в Финляндии отметили, что имеют четкую позицию: "все независимые страны имеют право принимать собственные решения в сфере безопасности".

Позже Ниикко рассказал журналистам, что был вынужден удалить твит, потому что не так его сформулировал. Политик подчеркнул, что поддерживает суверенитет Украины. По его словам, он хотел высказать личную точку зрения, что не видит в настоящее время реального членства Украины в НАТО.

Вскоре политику выдвинули требование подать в отставку, иначе "депутатская группа осуществит необходимые шаги для восстановления доверия".

Как пишет Yle, Ниикко объявил об отставке с поста председателя комитета по иностранным делам.

Как писал УНИАН, 20 января премьер-министр Финляндии Санна Марин заверила, что правительство страны готово поддержать своих европейских союзников и США и ввести "чрезвычайно жесткие" санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Этому предшествовали претензии России относительно возможного вступления Финляндии в НАТО. На что в Хельсинки ответили, что "усвоили уроки истории".

Концентрация российских войск вокруг Украины

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

Вас также могут заинтересовать новости: