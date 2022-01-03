Глава правительства страны подчеркнула, что каждая страна имеет право самостоятельно решать свою политику.

Высшее руководство Финляндии в новогодних обращениях к гражданам выступило с заявлениями относительно намерений России требовать от Запада гарантий невступления в НАТО Финляндии и Швеции. Ранее Кремль ставил это требование и к Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин подчеркнули, что Финляндия сохраняет за собой право обратиться когда-либо в НАТО с просьбой о принятии ее в этот военно-политический союз.

"Право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор", – сказал Нийнисте.

Читайте такжеРоссийские самолеты сбросили бомбы на сирийскую провинциюВ свою очередь, глава правительства страны подчеркнула, что каждая страна имеет право самостоятельно решать свою политику.

"Мы усвоили уроки истории, и мы не уступим право на свободу выбора", – отметила Марин.

Кремль, шантажируя Запад войсками у границ Украины, настаивает на "гарантиях безопасности" невступления Украины в НАТО, а также других постсоветских стран.

Путин намерен согласовать требования только с США, полностью исключив мнение Киева. По этому поводу 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров дополнил перечень Швецией и Финляндией.

Накануне, 2 января, президент США Джо Байден и украинский глава Владимир Зеленский обсудили напряженность на российско-украинском приграничье.

Американский лидер заявил о решительном ответе, если РФ таки решится осуществить полномасштабное наступление.

Кроме того, Байден заверил Киев, что без Украины обсуждение ситуации по Украине не состоится.

Между тем Россия, по данным пропагандистских СМИ, готовит масштабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил в начале года.