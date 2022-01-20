Премьер страны заверила, что санкции будут иметь огромное влияние.

Финляндия готова поддержать своих европейских союзников и США и ввести "чрезвычайно жесткие" санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, сообщает Reuters.

"Это будет иметь очень существенное влияние, и санкции будут чрезвычайно жесткими", – заявила Марин.

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Белый дом сообщил, что президент Джо Байден второй раз за месяц позвонил президенту Финляндии Саули Ниинисте, чтобы обсудить с ним тесное оборонное партнерство Финляндии с США и НАТО.

По словам Марин, "крайне маловероятно", что ее страна, имеющая общую границу с Россией протяженностью более 1200 км, будет настаивать на вступлении в НАТО, пока она находится на посту премьер-министра.

"Никто не сможет повлиять на нас, ни США, ни Россия, ни кто-либо еще", – сказала Марин.

"В целом, я считаю, что обсуждение вопросов, связанных с НАТО, в ближайшие годы будет активизироваться", – добавила она.

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