Изоляция Словакии в Европе усиливается все больше и больше.

В четверг, 7 марта, представители 28 стран, включая Украину и США, провели специальную телеконференцию на уровне министров. Однако ни одного представителя Словакии не пригласили на встречу, организованную Францией, пишет Euractiv.

Отмечается, что это стало закономерной реакцией на комментарии премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который во время встречи перед Парижским саммитом раскритиковал стратегию Запада в отношении Украины.

Перед этим бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что сначала Фицо даже не вызвали на парижский саммит, но Франция прислала ему приглашение после того, как он специально "попросил".

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Надь также заявил, что после того, как Фицо пришел к власти, Словакию больше не приглашают на различные закрытые форумы в ЕС и НАТО из-за ее пророссийской позиции.

"Бывшие коллеги рассказывали мне, что союзники боятся утечки информации. Они видят неконструктивный подход со словацкой стороны. Другими словами, внешняя политика Словакии сейчас находится в очень плохом состоянии, и это нас смущает", - сказал Надь.

Отмечается, что изоляция Словакии может быть еще больше усилена избранием Павола Гашпара новым фактическим руководителем главного разведывательного агентства страны - Словацкой информационной службы (SIS). Чтобы назначить его, правительству Фицо пришлось изменить устав агентства в обход проевропейского президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Гашпар хорошо известен тем, что он горячий поклонник своего отца, его обвиняют в ложных заявлениях, лжи под присягой и подозревают в даче взятки в размере 60 000 евро полицейским.

Словакия конфликтует с другими странами

Чехия отложила на неопределенное время межправительственные консультации со Словакией из-за принципиальных разногласий во взглядах на ключевые внешнеполитические вопросы. Они должны были состояться в апреле.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что сотрудничество со Словакией является важным для страны, однако они не могут игнорировать встречу министра иностранных дел Словакии и министра иностранных дел Российской Федерации.

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