Словаки недовольны и внешней, и внутренней политикой правительства Фицо

В Словакии набирают силы народные протесты против промосковского курса правительства Роберта Фицо. Если раньше они сосредотачивались в крупных городах, то теперь затронули и малые населенные пункты, пишет Politico.

В пятницу, по подсчетам специалистов, на улицы вышли около 100 тысяч словаков, что довольно много для 5-миллионной нации. Больше всего протестующих было в столице - около 45 тысяч человек. Еще 20 тысяч собрались во втором по величине городе страны - Кошице. Остальные - протестовали в маленьких городках.

Последнее особенно важно, потому что именно сельская местность и малые города были электоральной базой партии Smer, которую представляет Роберт Фицо.

49-летний Мило Янач из маленького городка Гельниц, где у Фицо были высокие рейтинги, рассказал Politico, что люди недовольны не только пророссийским курсом правительства во внешней политике, но также и его экономической и социальной политикой.

"Под правительством Фицо мы превратились из экономического тигра Европы в одну из беднейших стран ЕС. Наша школьная система является катастрофой, а наше здравоохранение настолько плохое, что каждый год здесь "без надобности" умирает 10 000 человек. Наша молодежь не видит здесь перспективы и уехала из страны. Мы теряем наше будущее", - говорит он.

Ситуация в Словакии: последние новости

Как писал УНИАН, в конце января, на фоне массовых уличных протестов, власти Словакии заявили о намерении депортировать гражданина Украины из-за якобы угрозы государственного переворота. Перед тем Роберт Фицо намекал, что внешние силы хотят свергнуть его правительство.

Позже Фицо уже откровенно обвинил "Грузинский легион", который воюет в Украине, в причастности к протестам в Словакии.

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