Соответствующее предложение должен проанализировать Совет ЕС.

Европейская комиссия предлагает приостановить упрощенную выдачу виз чиновниками режима Александра Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси.

Об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

В частности, Еврокомиссия предлагает приостановить определенные положения Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью.

"Это решение обусловлено попытками белорусского режима дестабилизировать ЕС и его стран-членов путем содействия нелегальной миграции для политических целей, а также из-за решения режима приостановить соглашение о реадмиссии между ЕС и Беларусью, которое было принято 28 июня 2021 года", - сказано в сообщении.

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В частности, предложение Еврокомиссии направлено на конкретные категории должностных лиц режима и не окажет влияния на обычных граждан Беларуси, которые и в дальнейшем будут пользоваться преимуществами Соглашения об упрощении визового режима.

Как только это решение будет одобрено Советом ЕС, частичная приостановка действия этого соглашения будет применяться к конкретным положениям Соглашения - требования о предоставлении дополнительных документальных доказательств цели поездки не будут отменяться, а плата за обработку визовых заявлений не будет уменьшаться.

"Меры затронут только членов белорусских официальных делегаций, членов белорусского национального правительства и региональных органов власти и парламента, Конституционного суда и Верховного суда Беларуси при исполнении их служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

Также сказано, что ЕС продолжит поддерживать правозащитников, независимых критиков и весь народ, угнетенный режимом.

Теперь Совет ЕС должен изучить предложение Еврокомиссии и решить, одобрять ли его.

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Автор: Виталий Саенко