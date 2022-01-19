Слова американской коллеги Захарова назвала провокацией.

Спикер российского МИД Мария Захарова возмутилась словами представительницы Белого дома Джен Псаки, которая подтвердила информацию о планах РФ эвакуировать своих дипломатов из Украины.

В эфире у пропагандиста Владимира Соловьева Захарова назвала заявление Псаки провокацией, пишет "РИА Новости".

"У меня вопрос, какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос... Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение. Третий момент, мы теперь понимаем, что всё, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом - это одна связка. Самое главное, это говорит об их вовлеченности во все аспекты, включая подготовку провокаций", - заявила она.

Эвакуация российских дипломатов из Украины: что известно

Накануне американская газета The New York Times написала, что в начале января дети и жены российских дипломатов в Украине начали покидать нашу страну. Также сообщалось, что в будущем отъезд сотрудников посольства и консульств должен продолжиться.

В МИД России после этого заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. Других данных о работе российских дипучреждений в Украине там не предоставили.

Представитель украинского МИД сообщил, что ведомство не получало информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины.