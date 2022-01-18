Спикер ведомства рассказал, что МИД не получал от России информацию об эвакуации сотрудников ее дипучреждений из Украины

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не получало от Российской Федерации информацию об эвакуации сотрудников посольства и консульств РФ с территории Украины.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил корреспонденту УНИАН.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - заявил Николенко.

Как сказал спикер, со своей стороны, МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ.

В частности, на территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.

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"Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего защищать интересы украинских граждан в России", - подчеркнул спикер.

Эвакуация российских дипломатов из Украины: что известно

Ранее американская газета The New York Times написала, что в начале января дети и жены российских дипломатов в Украине начали покидать нашу страну. Также сообщалось, что в будущем отъезд сотрудников посольства и консульств должен продолжиться.

В МИД России после этого заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. Других данных о работе российских дипучреждений в Украине там не предоставили.