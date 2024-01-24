Он отметил, что западным партнерам стоит прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

Россия превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов, одна из причин - помощь с Северной Кореи.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild, КНДР является более эффективным партнером для России, чем украинские союзники.

"Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", - сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что западным партнерам стоит прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но нет времени тонуть, надо плыть", – отметил он.

Оружие КНДР в войне в Украине-последние новости

Ракетные удары по Украине раскрыли главный секрет КНДР. По словам научного сотрудника Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца, до сих пор западным разведкам было значительно меньше известно о ракетных программах КНДР, чем о ракетных программах Ирана. Теперь же, когда северокорейские ракеты применяются в реальной войне, информации станет значительно больше.

Также УНИАН сообщал, что российские военкоры заявили о ужасное качество снарядов из КНДР. Так, из-за низкого качества пороха россияне используют северокорейские снаряды, летящие мимо цели, поскольку заряд пороха в гильзах часто не соответствует заявленному.

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