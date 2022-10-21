Самопровозглашенный лидер Беларуси заявил, что их будут продавать тому, кто захочет покупать.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил военный полигон Обуз-Лесновский в Брестской области. Здесь сотрудники "Госкомвоенпрома" РБ показали самопровозглашенному лидеру беспилотные летательные аппараты, которые производятся в Беларуси, и другие "перспективные разработки".

Информацией о визите поделилось издание "БЕЛТА" и Telegram-канал Лукашенко "Пул первого".

Узурпатор осмотрел дрон "Миротворец" и прочее оборудование. В обращении к одному из сотрудников "Госкомвоенпрома" диктатор заявил: "Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт — и он воюет? Не дай бог, мне доложат, что ты тут показухой занимался, — это беда".

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По словам Лукашенко, дроны будут поставлять тем странам, которые согласятся их приобрести. Однако присутствие белорусских беспилотников в Украине самопровозглашенный лидер РБ назвал "нежелательным".

"Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди", — добавил Лукашенко.

Использование БПЛА на войне в Украине: последние новости

Рашисты продолжают применять иранские дроны-камикадзе "Шахед-136" для ударов по населенным пунктам в Украине. В частности, эти беспилотники били по энергетической инфраструктуре нашей страны, из-за чего во многих областях наблюдаются проблемы с электричеством.

ВСУ уничтожают подавляющее большинство БПЛА оккупантов. За прошедшие две недели этот показатель достиг 85%. Однако некоторые дроны прорываются из-за большого количества запусков.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Хертлинг считает, что применение иранских дронов-камикадзе указывает на недостаток оборудования в российской армии.

Украинские защитники тоже используют разнообразные беспилотники для поражения рашистов. Например, в рамках проекта "Армия дронов" было закуплено 500 БПЛА для ВСУ.

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