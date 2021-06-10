Новые правила начнут действовать с 1 июля

Туристам смягчили условия въезда в Эстонию. С 1 июля правительство страны разрешило однодневные поездки без самоизоляции.

Об этом сообщает портал ERR.

Согласно решению правительства Эстонии, туристам можно въезжать в страну на 24 часа без прохождения самоизоляции, если есть отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антигены.

При этом ПЦР-тест надо сделать не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну, а экспресс-тест - за 24 часа.

Читайте такжеSkyUp будет возить туристов из Баку во Львов и Трускавец

В то же время тест не нужен детям до 12 лет, а также переболевшим COVID-19 или вакцинированным взрослым. Кроме того, тесты не надо сдавать тем, кто приехал из стран с низким уровнем заболеваемости.

Ранее в Украине за сутки зафиксировали 1785 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 77 детей и 73 медработника.

В то же время в Европейском союзе полностью вакцинировали от COVID-19 более 100 млн взрослого населения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева