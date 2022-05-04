В министерстве признали, что РФ постоянно нагнетает ситуацию в Приднестровском регионе.

В Министерстве обороны Украины пока не видят огромной угрозы для Украины со стороны Приднестровского региона Молдовы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сказал на брифинге в Киеве.

"За последние сутки существенных изменений в Приднестровье мы не увидели. В целом там сложная ситуация безопасности. Местные власти там запретили любые мероприятия, в том числе на территории военных объектов или воинских частей", - отметил Мотузяник.

По его словам, российские подразделения, которые находятся на территории Приднестровья, находятся в полной боевой готовности, местные вооруженные формирования также в усиленном режиме несут службу.

"И, кроме того, там Российская Федерация постоянно нагнетает ситуацию, чтобы запугать местное население, что вроде бы есть угроза Приднестровью со стороны Украины, но это абсолютная чушь. Российская пропаганда там выдумывает какие-то украинские беспилотники, которые якобы летают над складами оружия и боеприпасов. Это все абсолютно не соответствует действительности", - заявил спикер.

Он добавил, что в Приднестровском регионе непростая ситуация.

"По состоянию на сейчас не видим огромной угрозы для Украины со стороны Приднестровья, но, со всем тем, Генеральный штаб внимательно мониторит ситуацию и следит за тем, что там сейчас происходит", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти взрывы назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Также украинская разведка сообщала, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

По данным ГУР, оккупанты пытаются создавать видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения оперативной группы российских войск в этом регионе не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в с. Колбасная. В то же время более половины всех боеприпасов на этих складах уже устарели. Только 7-8 тыс. тонн боеприпасов можно использовать.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор к Крыму, и контроль над югом Украины, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснений русскоязычного населения".

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к возможной агрессии РФ с территории Приднестровья.

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