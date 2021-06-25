Еврокомиссии поручено предложить варианты дополнительных экономических санкций в отношении ответственных за дестабилизирующие действия России.

Евросовет поручил Еврокомиссии разработать варианты ограничительных мер, включая новые экономические санкции, в ответ на возможные дальнейшие недружественные действия России.

В выводах по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе говорится, что Евросовет подчеркнул необходимость скоординированного ответа со стороны ЕС на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, используя все инструменты, которые есть у ЕС.

В проекте резолюции саммита, который Германия и Франция раздали накануне на встрече дипломатов ЕС, готовивших встречу глав государств и правительств, прямо говорится о новых санкциях.

"Мы обсудим [на саммите], как мы можем ответить на российские провокации", - сказала журналистам перед началом встречи европейских лидеров канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте такжеЛидеры ЕС отказались от идеи саммита с Путиным, которую продвигали Меркель и Макрон"Европейский совет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и стран-членов союза на враждебные действия России, ответа с применением всех имеющихся у ЕС средств и в координации с другими партнерами. С этой целью Европейский совет также поручает Европейской комиссии и Высокому представителю (ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю - ред.) предложить варианты дополнительных и эффективных экономических санкций в отношении ответственных за дестабилизирующие действия России", - цитирует проект издание Politico, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая