Оба лидера обсудили детали нового пакета военной помощи.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новый пакет военной помощи для Украины от Великобритании.

Об этом он сообщил в Telegram.

Британцы отправят в Украину, в том числе и тяжелое вооружение. Других деталей Ермак не сообщил.

"Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения", - написал глава ОП.

Как сообщал УНИАН, ранее Джонсон сделал важное заявление относительно вероятного применения ядерного оружия Россией. Он пообещал РФ мгновенный ответный удар, при этом без дополнительных консультаций.

Вас также могут заинтересовать новости: