Из Армении планировал везти военное снаряжение, боеприпасы и личный состав.

На Нагорном Карабахе произошла стрельба в воскресенье, 5 марта. В результате инцидента погибли люди.

По данным Министерства обороны Азербайджана, поступила информация, что по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу планируют везти военное снаряжение, боеприпасы и личный состав из Армении. В этом районе "временно" находятся российские миротворцы.

"Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации подразделения азербайджанской армии попытались задержать и проверить транспортные средства, осуществляющие незаконные военные перевозки. С противоположной стороны открыли огонь", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Ситуация на Нагорном Карабахе - что известно

Нагорный Карабах уже давно стал камнем преткновения между Арменией и Азербайджаном. Российская Федерация направила в регион "миротворцев", но поддерживает Ереван.

7 октября 2022 года Армения и Азербайджан согласились на гражданскую миссию Европейского союза на общей границе для укрепления доверия между государствами.

22 декабря 2022 года Ереван заявил, что российские военные в Нагорном Карабахе не выполняют свои обязательства. При этом власти Армении работают над текстом мирного договора, чтобы передать его Азербайджану.

20 февраля 2023 года стало известно, что ЕС запустил гражданскую миссию в Армении для содействия стабильности на границе с Азербайджаном.

Вас также могут заинтересовать новости: