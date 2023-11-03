Белый дом предупреждает Израиль. что страдания гражданского населения в Газе ослабят общественную поддержку войны против ХАМАС.

На фоне наступления Израиля в секторе Газа и международного осуждения действий израильских сил в регионе государственный секретарь Энтони Блинкен в третий раз за месяц прибыл в страну. Как пишет CNN, он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными должностными лицами.

В комментариях для прессы перед вылетом Блинкен сказал, что планирует поговорить с израильским правительством о "продолжающейся кампании против террористической организации ХАМАС" и "мерах, которые необходимо предпринять для защиты гражданских лиц".

"Когда я вижу палестинского ребенка, мальчика или девочку, вытащенных из-под обломков разрушившегося здания, это поражает меня так же сильно, как когда я вижу ребенка в Израиле или где-то еще. Это то, на что мы обязаны отреагировать, и мы это сделаем", – отметил он. Блинкен не конкретизировал, о каких именно шагах для защиты мирного населения идет речь.

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Он также не ответил на вопрос о том, демонстрировал ли Израиль до сих пор сдержанность, согласно оценке США. Госсекретарь США в то же время осудил палестинскую группировку ХАМАС и "циничное и ужасное" использование гражданских лиц в роли живого щита, а также размещение сил в гражданской инфраструктуре, к которым прибегают боевики.

Как и во время предыдущих визитов, Блинкен намерен обсудить вопрос об освобождении около 200 заложников, которых боевики ХАМАС захватили во время массированной атаки по Израилю 7 октября.

Предотвращение расширения конфликта, обеспечение поступления гуманитарной помощи для населения Газы и проведение эвакуации гражданских лиц также будут среди обсуждаемых вопросов.

Еще одним из своих приоритетов во время визита Блинкен назвал обсуждение условий установления "прочного, устойчивого мира, долговременной, устойчивой безопасности как для израильтян, так и для палестинцев".

Позиция США по операции Израиля в секторе Газа

Президент США Джо Байден и его команда присылают прямые предупреждения Израилю о том, что страдания гражданского населения в Газе ослабят общественную поддержку войны против ХАМАС. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что США "не одобряют убийства невинных людей, будь то палестинцы, израильтяне или другие люди".

Источники CNN утверждают, что официальные лица в правительстве США предупредили своих израильских коллег о влиянии их действий на фоне того, как все больше мировых игроков осуждают операции Израиля в секторе Газа. К примеру, арабские страны резко критикуют кампанию Израиля, ряд стран, в частности, Иордания и Бахрейн, отозвали своих послов. Также действия ЦАХАЛ резко критикуют в ООН, называя их "зверством" и предполагая, что отдельные нападения могут быть военными преступлениями.

"Мы постоянно говорим, что у них не будет возможности делать то, что они хотят, если эти сообщения о смерти и разрушениях, которые происходят в Газе, будут продолжать появляться день за днем. Это сообщение повторяется на всех уровнях весь день, каждый день", - говорит источник.

Главный дипломат США Блинкен неоднократно заявлял, что не может быть возврата к "статусу-кво" с ХАМАС. Израильские официальные лица заявляли, военной целью является ликвидировать группировку ХАМАС. В то же время США не поддерживают установление Израилем контроля над сектором Газа. Во время показаний в Конгрессе в понедельник Блинкен заявил, что "наиболее целесообразным было бы, чтобы эффективные и возрожденные палестинские власти отвечали за управление и, в конечном итоге, за безопасность Газы".

Вашингтон на этом фоне сталкивается с проблемами по оказанию помощи Израилю. Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на 106 миллиардов долларов, которые должны были направить на помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на усиление границы США и Мексики. Однако республиканцы в Палате представителей выступили за отдельное рассмотрение этих вопросов. Накануне Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов. СМИ сообщали, что Байден, вероятно, ветирует этот закон, а Сенат заявлял, что не поддержит его.

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